Diego Pooth wagt den nächsten Karriere-Schritt!

Er war bei "Let's Dance" in diesem Jahr DER Überraschungskandidat: Diego Pooth (21). Am Anfang hätten die wenigsten gedacht, dass der Profigolfer es am Ende sogar zum Sieg mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) bringen würde – am wenigsten die beiden selbst, wie das Paar kurz vor dem Finale vor einigen Wochen berichtete.