Diese unschöne Veränderung wollen "Let's Dance"-Fans nicht hinnehmen

Was viele Fans sprachlos machte: Marie Mouroum lieferte in der zehnten Liveshow eine der besten Leistungen des Abends ab. Trotz eines Trauerfalls in ihrem persönlichen Umfeld trat sie an – mit sichtbarer Stärke und emotionaler Tiefe. Die Jury belohnte sie mit 52 Punkten – nur Fabian Hambüchen lag mit 54 Punkten knapp davor.