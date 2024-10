"Sommerhaus": Unfall-Drama! Dieser Kandidat liegt nun im Krankenhaus

Aufgrund eines Jobs im Ausland kann seine Freundin Theresia leider nicht bei ihm sein. Zudem wartet zu Hause noch ein Vierbeiner auf Stefan. Die aktuelle Situation fordert das Pärchen heraus. "Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich muss zu Hause einen Hund versorgen. Eine schlimme Situation. Ich versuche, eine Lösung zu finden", erzählt er.

Die vergangen Tage dürfte Stefan jedoch etwas abgelenkt gewesen sein. In der letzten Folge des "Sommerhauses" musste dieser nämlich ganz schön was wegstecken . Sein Mitstreiter Rafi Rachek (34) äußerte sich zu der Beziehung mit Theresia, besonders zum Altersunterschied der beiden: "Bist du ein Kinderf*cker, oder was!". Stefan teilte daraufhin in seiner Instagram-Story, dass er sich "zutiefst verletzt und beleidigt" fühlt. Heutzutage würde er so etwas nicht mehr verzeihen.

Noch mehr vom Sommerhaus seht ihr im Video: