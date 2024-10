Sommerhaus der Stars: Bitterer Verrat! Jetzt fällt er ihr in den Rücken

Am nächsten Tag spricht Sam seine Freundin auf ihr abweisendes Verhalten an. "Ich bin einfach nur komplett enttäuscht", lässt Theresia Sam wissen. Anstatt das Gespräch unter vier Augen zu führen, mischt sich Stefan immer wieder ein und die Situation eskaliert. "Ist das jetzt eine Freundschaft zwischen euch beiden oder tust du nur so?", heizt er die Stimmung an und knallt Sam kurz darauf wütend an den Kopf: "Wenn du Versprechen machst und nicht hältst, bist du eine falsche Bi**h!"

Auch vor den restlichen Kandidaten stellt Stefan Sam an den Pranger und zieht immer wieder über sein Verhalten her. Ist das das Ende von Theresias und Sams Freundschaft? Immerhin schaffen es die beiden, sich auszusprechen und versichern sich, dass sie sich niemals gegenseitig nominieren würden. Doch Stefans verbale Attacken haben Konsequenzen. Bei der Nominierung erhalten Sam und Rafi gleich mehrere Stimmen.

Ausziehen müssen am Ende dennoch andere: Raúl Richter und Vanessa Schmitt.