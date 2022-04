Dieter Bohlen: Bestätigt! Er lässt die Bombe endlich platzen

"Ich komme extra aus Mallorca eingeflogen", erklärte Dieter Bohlen. "Auf den Tag freue ich mich, weil dort auch viele Künstler auftreten, die ich gut kenne, aber noch nie live gesehen habe", so der Musikproduzent weiter. Neben Dieter Bohlen stehen Vanessa Mai, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Ben Zucker, Michelle, Ross Anthony, DJ Ötzi, Marianne Rosenberg, Jürgen Drews, Ramon Roselly und Nino de Angelo auf der Bühne. "Am 6. Mai erscheint die deutsche Version von ‚You’re my heart, you’re my soul‘ mit Pietro Lombardi und Katja Krasavice. 2023 könnte dann eine große Tour folgen", so Dieter Bohlen zum Kölner "Express".

Dieter Bohlen: Knutsch-Foto mit einer anderen Frau aufgetaucht! Mehr dazu hier im Video: