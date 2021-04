Dieter Bohlen: Fiese Attacke von seinem Sohn Maurice Cassian

Der 15-Jährige ist unter dem Namen "Cassz" ein erfolgreicher Social-Media-Star. Er betreibt nicht nur einen Instagram-Account, sondern auch einen Youtube-Kanal. Dort begeistert er die Fans mit vor allem mit Skater- und Mode-Videos. Doch jetzt plaudert er bei einer Fragerunde aus dem Nähkästchen. Ein Follower will wissen, warum Maurice kein Deutsch wie sein Vater spricht. Seine knallharte Antwort: "Der Grund, warum ich kein Deutsch spreche… es ist keine besonders schöne Sprache. Außerdem essen Deutsche die ganze Zeit nur Currywurst. Jedes Mal, wenn ich in Deutschland zur Schule muss, denke ich darüber nach, Selbstmord zu begehen." Autsch! Die Besuche in der Heimat seines Papas sind ihm anscheinend in keiner positiven Erinnerung geblieben...