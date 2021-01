Dieter Bohlen: Fiese Klatsche! Jetzt teilt er gegen Michael Wendler aus

Dieter feuert gegen Michael

Doch was sagt eigentlich Dieter Bohlen dazu, dass sein ehemaliger Kollege derzeit mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam macht? Unter dem neuesten Instagram-Schnappschuss des Pop-Titans will ein Fan wissen, was dieser vom Wendler hält. "Keine Ahnung, was den reitet", feuert Dieter. "Ich weiß nicht, was mit dem los ist."

Michaels ehemaliger Manager hat da eine Vermutung. "Ich glaube, jeder hat gemerkt, dass ich mich in der Vergangenheit immer äußerst loyal geäußert hab und versucht habe, nicht draufzuhauen. Weil ich nach wie vor davon ausgehe, dass da eine große Krankheit hintersteckt", erklärt er im RTL-Interview.

Jetzt zeigt Michael Wendler sein wahres Gesicht: