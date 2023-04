Dieter Bohlen: Gemeine Attacke gegen Helene Fischer!

"Ich habe dieses wahnsinnige Glück, international Erfolg zu haben", so Dieter. Ob in China oder Südamerika – überall werden seine Songs gehört. Allein bei Spotify wird seine alte Band Modern Talking 5,3 Millionen Mal monatlich gestreamt. Dazu kämen die anderen Hits, an denen er beteiligt war. Deshalb will Dieter in nächster Zeit unbedingt international auf Tour gehen. Lässt sich nur hoffen, dass sich dort die Tickets besser verkaufen...

