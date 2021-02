Dieter Bohlen: Knallharte "DSDS"-Abrechnung

Saskia kann die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen. "DSDS ist nur was für Bekloppte", macht sie jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung ihrem Ärger Luft. "Es sind Leute weitergekommen, die gar kein Talent haben. Darum geht es in der Show scheinbar gar nicht mehr." Kim hat auch ihre Theorie, warum Entertainment bei "DSDS" wichtiger ist als eine gute Stimme. "Die Einschaltquoten waren zuletzt ja nicht so gut. So will man sie vielleicht retten..."