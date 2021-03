Dieter Bohlen: "DSDS"-Abrechnung! Er bricht endlich sein Schweigen

"Es ging so viel ab, Leute! Jeden Tag haben irgendwelche Leute angerufen. Ich habe super viele Angebote natürlich bekommen. Da muss man natürlich gucken, was man jetzt macht", erklärte er in einem kurzen Video auf Instagram. "Ich bin sehr zufrieden mit der Situation. Ihr wisst ja, es öffnen sich tausend neue Türen, wenn eine wieder zugeht. (...) Ich plane Großes! Ihr werdet von mir hören. Also macht euch keine Sorgen!" In den Kommentaren plauderte Dieter noch weiter mit seinen Fans. "Ich bin hier und ihr werdet hier noch mehr von mir erfahren als bei 'DSDS'", versprach der Musikproduzent einem Fan. Einem anderen antwortete er: "Ich habe für diese Show immer alles gegeben."