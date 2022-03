Dieter Bohlen: Kein TV-Comeback? Traurige Nachrichten vom Pop-Titan

Die Fans vermissen Dieter

Zum Glück teilt Dieter nahezu täglich Fotos und Videos auf seinem Instagram-Account. So bekommen seine Fans zumindest ein bisschen was aus seinem Leben mit. Doch unter seinen Beiträgen häufen sich vermehrt die traurigen Kommentare der Leute, die ihn gerne wieder in einer großen Sendung sehen würden:

"Dieter, ich vermisse dich im Fernsehen, obwohl ich dir natürlich die Zeit für dich und deine Familie von Herzen gönne. Trotzdem ist die Fernsehlandschaft ohne dich für mich ein Stück ärmer geworden."

"Übrigens finde ich, dass DSDS ohne dich nun etwas vom Musikantenstadl hat."

"DSDS ist ohne Dieter Bohlen nicht mehr dasselbe. Die Sendung ist mega langweilig geworden und mir kommt es vor, als ob Florian versucht, den Herr Bohlen zu imitieren. Ich vermisse Sie wirklich sehr, Herr Bohlen und ich hoffe, dass man Sie eines Tages wieder einmal im TV sieht."

Und Dieter? Der hat derzeit ganz andere Dinge im Kopf und scheint nicht mal an ein TV-Comeback zu denken...