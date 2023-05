Dieter Bohlen: Nach dem DSDS-Finale - Jetzt kommt es richtig bitter für ihn

Beatrice, inzwischen groß im Schlager-Business unterwegs, zeigt Dieter, dass Herz mehr wiegt als Hate: Die Siegerin von "Deutschland sucht den Superstar" 2013 konnte mit ihrer "Beatrice Egli Show" im Ersten mehr Zuschauer vor den Fernseher locken als Dieter zeitgleich mit dem Finale der DSDS-Jubiläumsstaffel. 3,66 Mio. schalteten bei der charmanten Schweizerin ein; nur 2,35 Mio. waren es bei Dieters Showspektakel. Eine späte Rache von Egli, die von ihrem einstigen Förderer damals wie die Kandidaten von heute ebenfalls fiese Kommentare einstecken musste. "Dieter meinte zur mir: 'Du musst abnehmen! Du musst ins Solarium gehen! Du musst auf Englisch singen!' Ich dachte nur: Jetzt reicht’s aber", so die Sängerin in einem Interview. Sie entschied sich, ihren Weg ohne den Hit-Garanten an ihrer Seite zu gehen. Nur ein Jahr nach ihrem DSDS-Sieg kam es zum Bruch. Beatrice damals: "Für keinen Erfolg dieser Welt möchte ich unglücklich werden!" Dieter wollte von dieser Kritik nichts wissen, redete sich das Aus schön: "Irgendwie stimmte die Chemie zwischen Bea und mir nicht mehr und dann sollte man einfach aufhören. Ich bin stolz auf den Erfolg, aber manchmal ist es eben besser, auf dem Höhepunkt auf Wiedersehen zu sagen."

Und auch heute perlen negative Kommentare zu ihm, DSDS oder seiner aktuellen Tour an Dieter ab wie an einer Teflonpfanne! Beispiel: Für viele seiner Konzerte waren bis zuletzt Karten erhältlich. Dieter: "Es heißt ja, es läuft alles ganz schlecht und so weiter. Das stimmt nicht! (…) Ich habe dieses wahnsinnige Glück, internationalen Erfolg zu haben. Da braucht ihr nur auf Spotify gucken." An ein Karriere-Ende denkt er trotz des heftigen Gegenwinds nicht: "Die haben ja auch geschrieben: 'Dieter Bohlen – DSDS letzte Staffel, nie wieder!' Und jetzt gibt es eine 21. Staffel und Dieter bleibt euch immer erhalten!"

Der scheinbar ewig junge Musikproduzent macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Was er dabei vergisst: Hochmut kommt vor dem Fall – und die TV-Erfolgsgeschichte von Beatrice Egli in der ARD hat gerade erst begonnen. Gerade in unruhigen Zeiten wollen die Leute Wohlfühlmomente anstatt Dauer-Gepöbel! Aber da kann Dieter wohl nicht aus seiner Haut…

