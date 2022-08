Dieter Bohlen & Carina: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihre Liebe ans Licht

Nachdem bekannt wurde, dass Dieter seinen Weg zurück zu "DSDS" antritt, machten immer wieder Meldungen die Runde, dass Carina damit so gar nicht einverstanden ist! Doch stimmt das wirklich? In einer ehrlichen Beichte verschafft Dieter nun Klarheit und erläutert gegenüber "RTL": "Carina war eigentlich die treibende Kraft hinter dem, die hat gesagt: 'Komm jetzt, wir machen wieder!' Also die findet das toll." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Carina hat ihren Dieter sogar davon überzeugt, wieder bei dem Casting-Showformat teilzunehmen. Von einer Ehekrise kann somit nicht die Rede sein! Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es für Dieter nach seinem Comeback weitergeht!