Dieter Bohlen & Carina Walz: Pikante Sex-Beichte!

Pikante Sex-Beichte

In einem "Bild"-Interview verrät der Pop-Titan nun selbstbewusst, wie wichtig ihm sein Sexleben mit 68 Jahren ist. "Genauso wie vor 30 Jahren. Da hat sich nichts geändert", gesteht er. So pikante Geständnisse legt er sonst eigentlich nicht ab!

Doch nicht nur im Bett hält der "DSDS"-Juror seinen Körper fit. Sport gehört für ihn zum täglichen Leben mit dazu. "Viele erzählen immer irgendeinen Quark. Die Wahrheit bei mir ist wirklich, dass ich fast zu viel Sport mache. Es gibt Tage, an denen ich vier bis fünf Stunden etwas für mich mache. Joggen, Schwimmen, Krafttraining, Dehnen, Tennis etc.", so Dieter. Ganz zur Freude seiner Freundin Carina, die ihn nach all den Jahren einfach immer noch zum Anbeißen findet...