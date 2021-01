Dieter Bohlen & Carina: Mega-Ärger Im Traumurlaub!

Kritik an Dieter und Carina

"Träume werden wahr... wir haben eine neue Insel entdeckt", schwärmt Dieter und postet dazu ein Foto von Carina und sich unter Palmen. Doch es dauert nicht lange, bis sich die ersten wütenden Fans zu Wort melden:

"Auf der Welt wird versucht, Covid-19 einzudämmen, mit notwendigen Beschränkungen, an die sich alle halten sollten. Durch Reisen werden auch die Mutationen vom Virus in den Ländern verbreitet, das was niemand will."

"Ich schätze deine großartige Leistung für die Musikwelt. Aber als so prominente Persönlichkeit mit 2,5 Mio. Followern insgesamt, hast du einfach eine Vorbildfunktion und wir wurden von Herrn Wieler vom RKI und der Regierung gebeten, nicht zu reisen. Wenn du es dann trotzdem tust, was du ja darfst, solltest du es doch lieber still für dich genießen und nur deine vorproduzierte Werbung zeigen."

Davon will der "DSDS"-Juror allerdings nichts wissen und feuert zurück! Er sei keiner "der sich verkriecht" und ein Geheimnis aus seinem Urlaub macht!