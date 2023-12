Dieter Bohlen & Dieter Bohlen: Endlich Versöhnung in Sicht

Dieser Zoff schwelt schon lange: Seit Jahren lassen Bohlen und Anders kein gutes Haar am jeweils anderen. Als Anders kürzlich gefragt wurde, ob Bohlen denn wirklich selbst sang, ätzte er: "Eigentlich weiß das ja nur er!" Und weiter: "Also bei mir im Studio hat der noch nie gesungen."

Und Bohlen? Kontert prompt via Instagram: "Er sagte, ich hätte nie in seinem Studio (…) gesungen. Das stimmt. Er hatte nämlich gar kein Studio!" Damit nicht genug. Kurz davor sagte er über Anders, er habe ausgesehen wie "ein kleiner Apache mit Lipgloss". Ganz schön fies. Doch jetzt scheint der Streit plötzlich vergessen zu sein. Erstmals postete Bohlen ein altes Foto von sich und Anders. Ein erster Schritt in Richtung Versöhnung – wenn auch nur ein ganz kleiner …