Dieter Bohlen: Nach Fake-Vorwürfen von Thomas Anders - er schießt zurück

Thomas Anders behauptete kürzlich in einem Podcast, dass sein "Modern Talking"-Co-Star Dieter Bohlen nie selbst gesungen hätte und weiter "wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt seine Tour verfolgt hat und das, was man so bei YouTube und so mitbekommt, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er nicht singt". Autsch! Zudem ließ er durchsickern: "Also bei mir im Studio hat der noch nie gesungen."

Aber es wäre nicht Dieter, wenn er nicht auch ein kleines Wörtchen in dieser Sache mitzureden hätte. Auf Instagram nahm er jetzt Stellung: