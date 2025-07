Dieter Bohlen & Florian Silbereisen: Wie echt ist diese Freundschaft?

Beim "Schlagerbooom Open Air" schien all das nun vergessen. Statt spitzer Seitenhiebe und bitterbösem Spott gab es für Florian nur warme Worte: "Wir müssen öfter mal was zusammen machen", schlug Dieter plötzlich vor. Und Florian? Der blieb charmant-zurückhaltend: "Ja, schön wär’s. Warum nicht?" Dieter legte nach: "Wir müssen noch etwas ganz Neues machen – neue Sendung, neue Platte, wir müssen uns was überlegen." Was zunächst wie eine spontane Idee klang, scheint der DSDS-Dauerjuror durchaus ernst zu meinen. "Keine Quizshow, irgendwas mit Musik", beschrieb er seinen Plan nach der Show.