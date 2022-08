Dieter Bohlen & Shirin David: Der "DSDS"-Zoff geht in die nächste Runde!

Shirin ist maßlos enttäuscht

"Ich hätte dich gerne in der Jury gehabt, aber niemals mit deinen Forderungen", erklärt Dieter in seiner Instagram-Nachricht. Shirins genervte Antwort: "RTL hat allen meinen Forderungen zugestimmt, bis auf eine: dass diese Jury diverser wird. Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS." Autsch!

In einem Video bezieht Bohlen nun Stellung zu dem Zoff. "Nummer eins: Ja, ich wollte Shirin in der Jury haben. Nummer zwei: Als ich die Vertragsverhandlungen am Rande so mitbekommen habe, habe ich gesagt, also das macht keinen Sinn", verrät er. "Die beiden Parteien, Shirin und RTL, sind sich nicht einig geworden."

Und auch menschlich scheint er ziemlich enttäuscht von der 27-Jährigen zu sein. "Also, dass Shirin private Messages veröffentlicht, auch als Eisprinzessin darf man sowas eigentlich nicht. Ich würde sowas nicht machen", findet Dieter.

Mittlerweile hat RTL einen anderen Juroren gefunden. "Ich habe vielleicht nichts Diverses für euch, aber was Kontroverses und das wird der vierte Juror sein. Den werde ich bald bekannt geben", freut sich das "DSDS"-Urgestein. Es bleibt also weiterhin spannend...

