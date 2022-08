Loredana Wollny: Schwanger! Doch wer ist der Vater ihres Kindes?

Doch wer ist eigentlich der Vater ihres Kindes? Einige Fans sind sofort davon ausgegangen, dass es Davin sein muss, denn in letzter Zeit waren die beiden häufig zusammen unterwegs. Doch dem ist nicht so! "Davin ist mein bester Freund", klärt die werdende Mama auf. "Der Papa freut sich natürlich auch sehr! Er steht aber nicht in der Öffentlichkeit und das bleibt auch erst mal so."

Bleibt abzuwarten, wann sie ihn endlich ihrer Community vorstellt...

Warum zeigt Calantha Wollny sich eigentlich nicht bei RTLzwei? Jetzt spricht sie Klartext: