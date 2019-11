Dieter Wollny: Tragisch, was jetzt ans Licht kommt!

28 Jahre war der Mann an Silvias Seite. 2012 folgte die überraschende Trennung. Das Verhältnis zwischen Dieter und den Kindern ist seitdem extrem schlecht. Besonders Loredana und Sarafina wollen nichts mehr von ihrem leiblichen Vater wissen.

Loredana Wollny bezeichnet Harald als ihren Vater

Stattdessen ist ein neuer "Papa" in ihr Leben getreten. Silvias Lebensgefährte Harald versteht sich blendend mit den Kids. Doch vor einem Jahr der Schock! Er erlitt einen schweren Herzinfarkt. Auf richtet Loredana jetzt eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Ersatzvater - und schießt damit gleichzeitig hart gegen Dieter. "Heute ist es ein Jahr her... Wir hätten einen der wichtigsten Menschen in unserem Leben fast verloren. Einen Menschen, der alles für uns tut. Einen Menschen, der immer ein offenes Ohr für uns hat wir hätten fast unseren Papa verloren...", schreibt sie. "Es ist ein Jahr her, als ich neben dir hockte und sagte 'Papa, bitte wach wieder auf. Wir brauchen dich!'" Schwester Estefania veröffentlichte ein ähnliches Statement auf ihrem Account.

Dieter Wollny: Was macht der verstoßene Familienvater heute?

Dieter Wollny war nicht bei Sarafinas Hochzeit

Kaum auszumalen, wie schmerzhaft diese Worte für ihren leiblichen Vater Dieter sein müssen. Schließlich bekommt er eine Klatsche nach der nächsten. Auch zu Sarafinas und Peters Hochzeit war Dieter nicht eingeladen. Eine Versöhnung? Ist wohl eher nicht in Sicht...

