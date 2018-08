Silvia Wollny: Jetzt packt sie über die Trennung von Dieter aus

Reddit this

Die Trennung von und ihrem Ex Dieter ist mittlerweile sechs Jahre her. Doch das Liebes-Aus hat eine tiefe Narbe bei der Elffach-Mama hinterlassen. Bei "Promi " verrät sie jetzt, wie schlecht es ihr in dieser Zeit ging.

Silvia Wollny stand plötzlich ganz alleine da

Gegenüber Alphonso Williams schüttet Silvia Wollny ihr Herz aus. "Wir hatten ja nichts mehr. Wir hatten gar nichts mehr. Du fängst bei Null an", so der -Star traurig. "Ich stand ganz alleine da. Und es war NIEMAND da, der mir eine Scheibe Brot gegeben hat."

Ihre Kinder standen der Mama in der schweren Zeit aber zur Seite. ging sogar auf die Straße, um Geld zu verdienen. "Sie stand in der Stadt, hat gesungen und Schale da gehabt", so Silvia. Die Familie musste Flaschen sammeln um über die Runden zu kommen und sogar zur Tafel!

Eine schwere Zeit für die ganze Familie. Doch sie haben es gemeinsam überstanden. Heute geht es ihnen gut und Silvia Wollny ist mit ihrem Freund Harald mehr als happy. An Ex-Mann Dieter denkt sie nicht mehr...

Silvia Wollny: So heftig war die Trennung

Die Trenung von Silvia Wollny und Dieter sorgte 2012 für einen heftigen Skandal. Nach nur einem Jahr Ehe war alles Aus zwischen den beiden. Die damals 48-Jährige warf ihrem Mann vor, er habe die belogen und betrogen. Dieter hatte ein neue Frau an seiner Seite, für die er die Familie schließlich verließ.

Danach eskalierte die Situation völlig. Selbst die Polizei musste anrücken! "Nachts sind fünf maskierte Männer mit Baseballschlägern aufgetaucht. Jemand hat außerdem versucht, den Balkon abzufackeln und die Türen aufzubrechen", so Silvia damals.

Zum Glück sind diese Zeiten mittlerweile vorbei....