Dilara Kruse im Luxus-Shitstorm – Ansage an Hater

Dilara Kruse (34), Ehefrau des Fußballspielers Max Kruse, hat mit einem Einblick in ihr Zuhause für Diskussionen gesorgt. In einer Roomtour auf Instagram präsentierte sie ihre neuen Gardinen – der Preis: 13.000 Euro. Viele Follower zeigten sich überrascht und äußerten Unverständnis über diese Anschaffung. In einer Instagram-Story reagiert Dilara Kruse nun auf die Vorwürfe!