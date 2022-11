DJ Ötzi: Neues Leben! Die schonungslose Wahrheit über die Trennung

Für Eltern ist es der vielleicht schwerste Abschied in ihrem Leben: Wenn die Kinder flügge werden. Da macht auch Schlagerstar DJ Ötzi keine Ausnahme. Seine Tochter Lisa Marie ist mittlerweile eine erwachsene Frau und führt ihr eigenes Leben - samt eigener Wohnung. Denn die 20-Jährige zieht mit ihrem Freund zusammen.

Keine einfach Situation für den Papa, doch DJ Ötzi weiß, er muss seine Tochter gehen lassen. "Ja, ich tue mich schon schwer. Ich muss sie aber trotzdem gehen lassen, weil sie mit dem Markus jetzt viereinhalb Jahre zusammen ist, es war ihr erster Freund", erklärt der Musiker bei "Volle Kanne - Service täglich". Und weiter: "Aber was soll ich machen? Also das ist so eine große Liebe, ich muss ja sie gehen lassen, weil dann kommt sie auch gerne wieder zurück beziehungsweise auf Besuch. Ich meine, das sind jetzt 500 Meter, da könnte ich sie besuchen auf einen Kaffee oder so."

