Djamila Rowe: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Das Leben im Dschungel reißt bei Djamila wieder alte Wunden auf. "Ich kämpfe wirklich jeden Tag. Ich lasse mir das nur nicht so anmerken. Ich wusste, dass wenn ich in so ein Format gehe, ich oft an meine Kindheit erinnert werde", gibt die 55-Jährige zu. Djamila wuchs in einem Jugendwerkhof auf. Das bedeutete für die damals 14-Jährige: Wenig Schlaf, Zwangsarbeit und Gitter vor den Fenstern. "Ich wurde mit Krawall aus dem Bett gerissen, musste dann mit allen anderen zur Arbeit und dann mussten wir an den Maschinen arbeiten. Alles musste nach Takt funktionieren", so die 55-Jährige. Kaum vorstellbar, was Djamila damals durchmachen musste. "Die Dinge, die ich erlebt habe, sind einfach da und die kann man nicht ausschalten."

