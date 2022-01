Georgina Fleur: Geht sie damit jetzt endgültig zu weit?

Da sollte wohl auch der letzte Kritiker verstummt sein. Auf den Support ihrer Fans kann sich Georgina Fleur ebenfalls verlassen. So schreiben einige in den Kommentaren: "Du bist eine tolle Mama und brauchst dich für nichts zu rechtfertigen" oder "Die Helikopter Mamas gehen mir so auf den Zeiger. Je entspannter man mit den Kleinen umgeht und sie nicht von allem gern hält, umso entspannter sind auch die Kinder". So viel Zuspruch, baut die ehemalige Bachelor-Beauty bestimmt wieder auf.

Wer ebenfalls gerade Kritik einstecken muss ist Florian Silbereisen. Was Pietro Lombardi zu seiner neuen Rolle als DSDS-Juror zu sagen hat, erfährst du im Video: