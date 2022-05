Dominik Stuckmann & Anna: Traurige Trennung! Sie hat ihre Koffer bereits gepackt

Endlich mal ein "Bachelor"-Pärchen, das nach dem Staffelfinale tatsächlich in eine gemeinsame Zukunft blickt! Dachte man. Doch mittlerweile scheint Siegerin Anna Rossow lieber zurückzublicken – in Richtung ihrer alten Heimat Hamburg! Dabei war die studierte Architektin doch gerade erst ihrer großen TV-Liebe Dominik Stuckmann nach Frankfurt am Main gefolgt