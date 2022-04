"Bachelor"-Dominik: Nackt-Beichte! Hier lässt seine Anna die Hüllen fallen

So so, da müssen Bachelor-Fans wohl erst einmal auf einen Playboy-Auftritt der diesjährigen Gewinnerin verzichten. Trotzdem macht Anna Rossow deutlich, dass sie niemanden verurteilt, der sich für den Playboy entscheidet. Sie gibt zu: "Es sind meistens sehr ästhetische Bilder". Was wohl ihr Dominik zu einem Playboy-Cover mit seiner Anna sagen würde? Wahrscheinlich ist er ganz froh, dass er seine Auserwählte aktuell nur mit anderen Sauna-Besuchern teilen muss.

