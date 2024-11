Bill Kaulitz & Nina Chuba: "Liebe sie sehr!" - Jetzt können sie es nicht mehr verheimlichen

"Wir waren diese Woche im Studio und können schon mal verraten: Wir haben zwei Feature aufgenommen. Eins kommt schon sehr, sehr bald mit einer deutschen Sängerin, die ich sehr liebe", verriet Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Kurz danach machte Nina die Mega-Verkündung auf Instagram. "ACHTUNG ACHTUNG diesen Freitag kommt Fata Morgana Nina Chuba x Tokio Hotel." Für sie eine echte Herzensangelegenheit. "Wenn ich früher nicht Tokio Hotel und Bill Kaulitz gehört hätte, würde es den Song so wahrscheinlich gar nicht geben. Ich freu mich!" Nina und Bill kennen und mögen sich schon länger. Die Rapperin war sogar schon zu Gast in ihrem Podcast "Kaulitz Hills".