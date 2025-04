Donald Trump: Gemeinsame Entscheidung - Das Aus ist besiegelt!

Das war's dann wohl für Elon Musk (53)! Der Multimilliardär, der sich schon seit Monaten in die US-Politik einmischt, möchte nicht mehr als Berater von Präsident Donald Trump (78) arbeiten. Wie das Nachrichtenportal "Politico" berichtet, will Musk sich nach und nach aus seinem Team zurückziehen. Doch was ist passiert?