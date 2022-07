Elon Musk & Cameron Diaz: Die heiße Affäre

Frisch getrennt stürzte sich Elon Musk 2013 in eine heiße Liason mit Cameron Diaz. Kennengelernt haben sich die umweltbewusste Schauspielerin und der milliardenschwere Unternehmer ausgerechnet durch den Kauf einer schicken Elektro-Limousine der Marke Tesla. Die hübsche Blondine soll Elon Musk bei einer Probefahrt ordentlich den Kopf verdreht haben, so dass er für sie regelmäßig zwischen Palo Alto und Los Angeles hin und her pendelte.