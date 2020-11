Donald Trump: Öffentliche Klatsche von Ehefrau Melania!

Bittere Abfuhr für Donald

Am Mittwoch besuchten Donald und Melania den Soldaten-Friedhof in Arlington. Der US-Präsident wirkte ernst und angespannt. Das dürfte mitunter auch daran gelegen haben, dass seine Ehefrau sich am Arm eines Soldaten festhielt. Anstatt die Nähe zu ihrem Mann zu suchen, hielt das Ex-Model lieber Abstand zu ihm. Ein gefundenes Fressen für alle, die in den letzten vier Jahren immer wieder beobachtet haben, wie unterkühlt die beiden miteinander umgehen.