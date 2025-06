"Dringend": Beatrice Eglis Hilferuf an ihre Fans

Wenn einer der beliebtesten Schlagerstars der Nation nach Hilfe ruft, sehen sich die Fans in der Pflicht. Beatrice Egli, um die es kürzlich knisterndes Liebes-Geflüster gab, wendet sich via Instagram an ihre Fans mit einem "dringenden" Hilferuf, und viele ihrer Follower wissen der 36-Jährigen mit einem Tipp auszuhelfen.