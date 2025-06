Beatrice Egli: Große Enttäuschung! Ihr Herz zerbricht in 1000 Teile

Die sympathische Blondine kennt seit Jahren eigentlich nur eine Richtung: nach oben. Mit ihrer positiven Art hat sie sich einen festen Platz im Schlagerolymp erarbeitet. An ihrer Seite: Florian Silbereisen (43) – in ihm hat sie einen großartigen Showpartner gefunden, der an sie glaubt und ihr den nötigen Rückhalt gibt. Und dann ist da noch ihre große Musikshow in der ARD – ein echtes Herzensprojekt, in das sie all ihre Leidenschaft legt. Doch nun der bittere Rückschlag: Die jüngste Ausgabe der "Beatrice Egli Show" fuhr enttäuschende Quoten ein. Ausgerechnet jetzt, wo es so wichtig gewesen wäre, ein starkes Zeichen zu setzen. Der erhoffte Platz zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen – plötzlich in weiter Ferne. Was ist nur los? Manche Stimmen lästerten: "Sie ist eben nicht Helene Fischer." Wie fies und gemein!