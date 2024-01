Dschungel-Star Kim Virginia: Heftig! Dieses Opfer hat sie fürs Camp gebracht!

Die selbst ernannte Reality-TV-Queen Kim Virginia kann es gar nicht abwarten, endlich ins Dschungelcamp einzuziehen. Doch diesmal wolle sich die 28-Jährige anders präsentieren als in ihren letzten Shows, beim "Bachelor" oder bei "Temptation Island". Was sie damit meint? "Ich will ich bleiben. Ich bin relativ facettenreich", legt die TV-Beauty los.

Dabei müsse sie zuerst gegen ihr Diven-Image ankämpfen: "Viele erwarten von mir, dass ich eine komplette Tussi bin. Da bin ich sicher, dass ich da den einen oder anderen überraschen kann. Wo Fake drauf steht, ist nicht immer Fake drin", stellt sie im Gespräch mit InTouch Online klar.