Dschungelcamp 2022: Notfallplan! Den Stars droht die Evakuierung

"Gefährlich wird es, wenn es hier in der Region zwei Tage durchregnet. Dann droht der Fluss, der am Camp vorbeiführt, zu überfluten", erklärt eine Produktionsmitarbeiterin gegenüber der "Bild"-Zeitung. RTL habe einen Notfallplan: Die Kandidaten können über zwei Brücken auf eine höhere Ebene gelangen und dort das Camp aufschlagen. Und es droht eine weitere Gefahr: "Regen zieht Moskitos an. Aktuell haben wir eine Moskitoplage hier. Und sie gelten in dieser Region als einer der Hauptüberträger von Malaria"; so ein Ranger in dem Blatt.

Was die krassesten Beauty-Enthüllungen aus dem Dschungelcamp waren, erfahrt ihr hier im Video: