Dschungelcamp 2022: RTL-Panne verrät geheime Kandidatin!

Tara Tabitha sollte eine Überraschungskandidatin sein. Jedoch wurde diese in einem Trailer versehentlich veröffentlicht, wie die "Bild"-Zeitung schreibt. Das Reality-Sternchen kommt aus Österreich und wurde vor allem durch die Show "Ex On The Beach" bekannt. "Ich würde unheimlich gerne da mitmachen", erzählte sie dort. Und nun ist sie tatsächlich in Südafrika dabei!