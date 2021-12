Dschungelcamp 2022: Todesangst in Südafrika - Kandidat packt aus!

Denn Lucas Cordalis, Janina Youssefian, Harald Glööckler und Co. fliegen nicht ins bewährte Australien-Lager. Sondern direkt in die Gefahrenzone Südafrika! Dort geht nicht nur die hochansteckende Corona-Mutante Omikron um, auch das Risiko durch giftige Tiere, Pflanzen und Insekten ist deutlich höher als in Down Under.

„Da sind die Gefahren wirklich echt“, beschwert sich einer der Kandidaten gegenüber "Closer". „Wir werden einfach ins kalte Wasser geworfen!“ Vorbereitung seitens des Senders? Zumindest mal eine Gefahrenschulung? Pustekuchen.

Und das, obwohl das Camp mitten im Swadini-Nationalpark am Blyde River Canyon liegt. „Dort gibt es Hundewürmer, die im Sand leben und dann in die Haut kriechen können“, so der Teilnehmer, der lieber anonym bleiben will, angeekelt. „Außerdem müssen wir mehrere Wochen Malaria-Tabletten schlucken, und die haben üble Nebenwirkungen. Das ist schon ziemlich krass, ich wäre lieber nach Australien geflogen.“ Die Angst sei diesmal definitiv echt bei den Campern. „Jeder Stich kann schnell tödlich enden.“ Doch bisher scheinen die RTL-Verantwortlichen an ihren gewagten Plänen festzuhalten.

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich!

Ausgerecht jetzt wo bei Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger Eiszeit herrscht, zieht er ins Dschungelcamp: