Dschungelcamp 2022: Todesdrama während der Show

Aber was ist passiert? Die beste Freundin von Tina Ruland ist verstorben. Das verkündete ihre Freundin Regina Halmich in den sozialen Netzwerken. "Eine unfassbar traurige Nachricht, die mich heute erreicht hat. Tinas beste Freundin Astrid ist gestern nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Ich möchte nichts vorwegnehmen, euch dennoch informieren, weil auch Tina wird davon erfahren", teilte sie mit. Sie litt an einer schweren Krankheit. Tina Ruland hat im Vorfeld ausdrücklich gewünscht, über den Gesundheitszustand ihrer Freundin informiert zu werden.

