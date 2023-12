Dschungelcamp 2024: Zieht "Are You The One"-Schönling Ryan ins Camp?

Wird es schon bald ein Wiedersehen mit AYTO-Star Ryan geben? Aktuell polarisiert der 21-Jährige in der neuen Staffel des RTL-Formats mit seinen Aussagen und Verhaltensweisen. Nicht nur ändert er immer wieder seine Meinung, wer sein "Perfect Match" sein könnte, auch mit seinen Aussagen sorgte er in der Villa schon das ein oder andere Mal für Aufsehen. Trotzdem kann man dem blauäugigen Schönling nicht böse sein. Obwohl Ryan Wöhrl bei "Are You The One" das erste Mal Reality-TV-Luft schnupperte, hat er bereits große Pläne. In unserem InTouch Online-Exklusivinterview machte er nun vielsagende Andeutungen.