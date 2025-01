Dschungelcamp 2025: Die ersten Bilder sind da!

Wie RTL nun zeigt, macht sich die Hälfte der Promis per Hubschrauber auf den Weg in die australische Wildnis. Ein paar Bilder zeigen Yeliz Koc (31), Lilly Becker (48), Nina Bott (46), Pierre Sanoussi-Bliss (62), Timur Ülker (35) und Jürgen Hingsen (66), wie sie auf einem Helikopterplatz stehen und einem Ranger gespannt zuhören. Vermutlich wird es auch dieses Jahr wieder so sein, dass sie aus dem Hubschrauber springen müssen, um ins Camp zu gelangen. Als wäre das nicht schlimm genug, sprechen Wetterexperten aktuell von Windgeschwindigkeiten von bis zu 118 km/h. Der Sturm soll sogar so stark sein, dass mehr als 25.000 Haushalte in der Nähe plötzlich ohne Strom waren, Bäume umstürzten und ein Highway vom Blitz getroffen wurde. Ob die Promis unter diesen Bedingungen überhaupt springen dürfen?