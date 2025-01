Maurice Dziwak: Bitteres Verbot! Klatsche vor dem Einzug ins Dschungelcamp

Für Maurice Dziwak (26) ist das Dschungelcamp eine ganz besondere Herausforderung – und zwar in vielerlei Hinsicht. Er freut sich riesig auf das verrückte Abenteuer in Australien. Aber die Reise bricht ihm in gewisser Weise auch das Herz. Der Reality-TV-Star ist erst vor kurzem Papa geworden und muss seine Freundin Leandra und den gemeinsamen Sohn in Deutschland zurücklassen.

Weil die Situation ohnehin nicht easy ist, sollte ein Kuschelhase ihm auf der Pritsche Trost spenden. Das Besondere an dem Tier: Er kann den Herzschlag von Maurice' Sohn wiedergeben. "Den Hasen habe ich damals meinem Sohn zur Geburt geschenkt. Er erinnert mich an den Moment, als ich zum ersten Mal den Herzschlag meines Sohnes gehört habe. Ich gehe für meinen Sohn und meine Familie ins Camp – der Hase soll mich daran erinnern, warum ich das tue", so Maurice gegenüber "Bild".

Doch so süß die Idee ist, RTL macht dem frischgebackenem Papa einen Strich durch die Rechnung.