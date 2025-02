Dschungelcamp 2025: Dieser Star ist der große Verlierer der Staffel

Timur Ülker (35) machte sich mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2025 nicht nur Freunde: In der zweiten Dschungel-Woche soll der GZSZ-Schauspieler plötzlich versucht haben, ins Gespräch zu kommen und den Fokus auf sich zu legen. Zumindest, wenn es nach seinen Mitcamper:innen geht. Timur fing an, Dinge, die ihn störten, direkt anzusprechen – wenn es sein musste, vor der gesamten Gruppe. Alle anderen hielten das für reines Kalkül, um an die Dschungelkrone zu kommen.