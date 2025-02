Maurice Dziwak: Nach Dschungelcamp-Aus – das denkt er wirklich über Timur Ülker

Und was sagt er zu seinem Streit mit Timur, der immerhin nicht nur in einer Folge das bestimmende Thema war? Seine Antwort fällt auch hier überraschend aus. Er würde es nicht einmal als richtigen Streit abstempeln, entgegnet Maurice. "In erster Linie habe ich etwas wahrgenommen, was ich nur klären wollte. Das war gar nicht böse gemeint, es wurde aber so aufgegriffen", erklärt er.

Einen möglichen Grund dafür liefert er ebenfalls: "Ich denke, es war auch die Extremsituation. Wir waren alle unter Druck. Ich glaube, privat wäre das alles gar nicht so gekommen." Und wie ist der aktuelle Stand zwischen dem Reality-TV-Star und dem GZSZ-Schauspieler? "Wir haben uns die Hand gegeben, wir sind trotzdem immer miteinander verbunden und das ist doch das Schöne", zeigt sich Maurice besänftigt. Von seiner Seite gebe es "gar kein böses Blut". "Ich gönne es ihm sogar, dass er weitergekommen ist und im Endeffekt sogar vielleicht den Sieg holt, weil jeder es verdient hat", sagt er. Sein Fazit: "Alles entspannt."