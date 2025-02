Timur Ülker: Böse Vorwürfe! Ist DAS der wahre Grund?

Nun heißt es also: Edith und Timur gegen den Rest des Camps. Aber auf wessen Seite stellen sich die Fans bei dem Zoff? Auf Instagram gehen die Meinungen zu Timur in jedem Fall auseinander. Die einen fordern das Dschungel-Aus für ihn und Edith, die anderen stellen sich hinter den GZSZ-Star. "Timur spricht als einziger die Wahrheit an und wird fertig gemacht? Anna-Carina lästert doch immer über Edith. Es ist nicht ok, auch wenn man sie nicht mag", schreibt ein User unter einen Post von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Ein anderer kritisiert das Verhalten von Alessia, Maurice und Co.: "'Wir mobben nicht' - doch, ihr mobbt und merkt es nicht!"

Lange müssen sie immerhin nicht mehr ausharren. Bereits am Sonntag zeigt RTL das Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zur Primetime um 20.15 Uhr im Free-TV. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist das Dschungelcamp auch im Livestream auf RTL+ zu sehen.

Dieser Dschungelcamp-Kandidat bekommt die meiste Kohle – alle Details im Video: