Dschungelcamp 2025: Kandidaten-Knaller! Lilly Becker zieht ein

Nach Informationen der "Bunten" soll Boris Beckers Exfrau Lilly Becker 2025 ins Dschungelcamp einziehen. Das will das Magazin aus Produktionskreisen erfahren haben. Sie soll den Vertrag bereits unterzeichnet haben, heißt es. Angeblich sollen die ersten Aufnahmen im Rahmen der neuen Dschungelcamp-Staffel schon in der kommenden Woche beginnen.

Auch in puncto Gage soll das Dschungelcamp für Lilly Becker ein Volltreffer sein. Laut "Bunte" soll sie bis zu einer Viertelmillion Euro kassieren. Ob sie tatsächlich in der TV-Show dabei sein wird, will RTL nicht kommentieren, lässt wie gewöhnlich ausrichten: "An Spekulationen beteiligen wir uns im Vorfeld nicht."