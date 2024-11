"Love Island VIP"-Star Yasin Mohamed: Bittere Enttäuschung für die Fans

In einer Instagram-Story reagierte Yasin auf die Frage eines Fans: "Wird es ein Wiedersehen geben?" Seine Antwort fiel eindeutig und wenig optimistisch aus. Mit den Worten „gibt kein Wiedersehen“ machte der 33-Jährige klar, dass es in dieser Staffel von „Love Island VIP“ wohl keine Reunion oder ein abschließendes Treffen der Teilnehmer geben wird – ein Element, das in anderen Reality-TV-Formaten oft ein Highlight darstellt. So hat gerade erst das Wiedersehen bei "Das Sommerhaus der Stars" für ziemlich viel Aufsehen gesorgt.