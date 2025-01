Dschungelcamp 2025: So viel kassieren die Begleitpersonen der Stars

Ein Trip nach Australien, luxuriöse Hotelbetten und Sonne satt – das klingt nach einem echten Traumurlaub! Doch für die Begleitpersonen der Dschungelcamp-Stars ist der Aufenthalt keineswegs nur Entspannung. Stattdessen stehen Interviews, Medienrummel und neugierige Fragen der Reporter auf der Tagesordnung. Damit sich der Aufwand lohnt, sorgt RTL allerdings auch bei den Plus-Ones der Promis für eine angemessene Entlohnung.

Wie die "Bild" berichtet, erhalten die Begleiter eine einmalige Aufwandsentschädigung von 1500 Euro. On top gibt es täglich 40 Euro Verpflegungspauschale – inklusive Obst, Snacks und Kaffee. Flüge und Hotelkosten übernimmt der Sender ebenfalls. Ein ziemlich nettes Gesamtpaket, oder? Dafür müssen die Angehörigen oft auch als moralische Unterstützung für die Stars dienen, die im Camp mit harten Prüfungen und emotionalen Herausforderungen konfrontiert werden. Die Zeit in Australien ist also nicht nur ein Urlaubsabenteuer.