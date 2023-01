Dschungelcamp-Cecilia packt aus: Das wusste bisher niemand über das diesjährige Camp

Cecilia Asoro musste an Tag 13 das Dschungelcamp verlassen. Die ehemalige "Are You The One VIP"-Kandidatin schaffte es immer hin unter die vier letzten Frauen der diesjährigen Staffel. Einige Tage kann Cecilia nun noch bis zum großen Finale am Sonntag (29. Februar) mit ihrer Begleitperson im Versace Hotel genießen und sich ordentlich den Magen vollschlagen. Doch vorher verrät das Reality-Sternchen noch, welche Momente nicht im TV gezeigt wurden!

