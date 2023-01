Tessa Bergmeier: Nach Dschungel-Aus - Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Weiter schreibt sie: "Es ist 4:39 in Australien, die Tränen laufen, es fällt mir schwer zu schlafen". Dann spricht sie von den vielen Anfeindungen und schrecklichen Kommentaren: "Ich bin doch auch einfach nur ein Mensch, der liebt und gemocht werden möchte.", so Tessa. So erklärte sie während ihrer Zeit im Camp, dass sie an einer bipolaren Störung leide, doch seit nun mittlerweile zwei Jahren symptomfrei sei. "Ich bin emotional ja. Ich bin hochsensibel. Weder Aggression noch Tränen sind negativ zu bewerten, solange sie keinem Schaden. Ich habe weder einen schlechten Charakter noch böse Intentionen.", rechtfertigt sich Tessa. "Ich war zu keiner Zeit im Camp gefährlich oder nicht zurechnungsfähig oder gar krank", erklärt sie weiter.

Jetzt habe sie realisiert, in "was für einer kranken Welt" wir alle leben würden. Abschließend richtet sie folgende Ansage an ihre Hater: "Was ihr tut, hat niemand verdient! Das ist hässlich und krank! (...) Wenn das Wort 'behindert' eine Beleidigung sein soll... Dann beschimpft mich gerne, liegt an euch, nicht an mir."

